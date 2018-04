Boas perspectivas para tecnologia resultam em alta em Taiwan O mercado de ações taiuanês fechou em alta de 1,44%. A expectativa dos investidores é que a demanda por PCs aumente com os pedidos das lojas para formarem estoques de Natal. A bolsa filipina encerrou o pregão em +0,55%, com a procura por papéis sensíveis às variações de taxas de juros, depois que o Federal Reserve (BC dos EUA) manteve a taxa básica de juros, com viés de baixa. Em Seul, a bolsa fechou mista, com valorização de 0,37%. O índice Kospi abriu em queda, mas o movimento de compras durante a tarde foi responsável pelo resultado, apesar do fraco desempenho de Wall Street (Dow Jones: -2,38%; Nasdaq: -2,87%). Já o Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, registrou queda de 0,52% (9.638,41 pontos), a terceira baixa consecutiva. Analistas acreditam que o mercado oscilará entre 9.500 e 10.000 pontos nesta semana e na próxima, pois não há incentivos para compras. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,55%; Indonésia: -0,75%; Malásia: -0,27%; Tailândia: +0,52% e Cingapura: -0,66%.