Boas políticas estão recompensando o Brasil, diz FMI O diretor da área de mercado internacional de capitais do Fundo Monetário Internacional, Gerd Häusler, disse que o Brasil se mostrou preparado para enfrentar a nova fase de juros mais altos na economia mundial. "O Brasil está sendo recompensado pelas boas políticas que adotou no passado e foi beneficiado pelo crescimento da economia mundial por várias circunstâncias benignas do mercado. O Brasil usou o tempo sabiamente", disse Häusler. O FMI divulgou, nesta quarta-feira, um relatório sobre a estabilidade financeira global. O fundo alerta para riscos, mas diz que o mercado internacional está passando pela fase de maior resistência contra crises dos últimos três anos. Risco Häusler disse que os investidores estão "mais prudentes, mas aceitam algum grau de risco". O diretor deu a entender que o Brasil está na categoria do "bom risco". "Os investidores estão aprendendo a diferenciar o bom risco do risco ruim. O mercado está consciente, mas não fugindo", disse Häusler. Apesar das insistentes perguntas dos repórteres, o diretor não quis falar sobre a Argentina. "Vocês sabem que esta é uma situação delicada, e este relatório não tem a intenção de tratar de países individualmente", disse Häusler. "E eu também não quero que esta entrevista coletiva acabe provocando minha demissão", brincou.