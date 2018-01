Boato faz ação da Telesp subir Ontem, um boato de que as ações da Telesp e Tele Sudeste Celular sairíam do Ibovespa - Índice que mede a valorização das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - fez com que o valor dos papéis despencasse. Hoje, rumores sobre uma possível ampliação no prazo para a troca dessas ações por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) fizeram com que elas subissem. No final do dia, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Telefônica desmentiram o boato. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Tele Sudeste Celular subiram 26,34% - a maior alta do Ibovespa -, ante queda de 30% ontem. Telesp PN avançou 8,29%, contra a queda de 18% ontem, e foi a segunda ação melhor colocada no ranking do Ibovespa. Com isso, a Bovespa, que fechou ontem em queda de 1,38%, registrou alta de 2% hoje.