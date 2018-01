Rumor faz aposentados correrem para agências bancárias na Grécia

Aposentados correram para as portas dos bancos na Grécia nesta segunda-feira, 29, com a expectativa de receber o benefício mesmo após o país ter decretado feriado bancário.

Entre os idosos que se amontoavam em frente às agências bancárias, circulavam rumores de que haveria brechas para o pagamentos de pensões. Segundo um fotógrafo da Reuters, isso não se confirmou.

"Eu trabalhei a minha vida inteira só para acordar um dia e ver um desastre como esse", disse um comerciante, que estava em frente a uma agência do Banco Nacional da Grécia para receber a aposentadoria de sua mulher. Muitos aposentados na Grécia não têm cartões bancários e precisam fazer saques nos caixas, por isso muitas pessoas estão completamente sem dinheiro.

Apesar do caos bancário, parte da vida diária dos gregos continua normal, com lojas, farmácias e supermercados abertos. Gregos se encontram em cafés e restaurantes para discutir o futuro do país, enquanto turistas se reúnem normalmente do lado de fora do Parlamento para ver a troca da guarda presidencial.

Sem acordo, a Europa congelou os recursos para a Grécia e obrigou Atenas a fechar seus bancos e bolsas por um tempo indeterminado e a impor um controle de capital para evitar um colapso de sua economia.

Não há previsão sobre a reabertura dos bancos. O primeiro-ministro grego, Alexis Tspiras, porém, apelou à população por “calma”, enquanto milhares de pessoas faziam filas em caixas eletrônicos pelo país. Segundo ele, os depósitos estão garantidos.

O governo estabeleceu limites de transferências bancárias e saques em caixas - que ficarão restritos a € 60 por pessoa -, além de dezenas de outras medidas. Cobrar cheques também estaria limitado. Por Atenas, policiais foram enviados a diferentes pontos da cidade e principalmente perto de caixas eletrônicas para evitar violência. Muitas pessoas já relatam não encontrar nem a cota diária nos caixas eletrônicos do país.

Bancos gregos amanheceram fechados. Assista: