Boatos políticos derrubam mercados Nem mesmo o aporte extra de US$ 7 bilhões do BID e do Bird foi capaz de manter o otimismo dos investidores com o acordo fechado entre o governo brasileiro e o Fundo Monetário Internacional (FMI), cuja ajuda financeira total é de US$ 30 bilhões. Por razões políticas internas, a sexta-feira foi de muito nervosismo nos mercados. No pior momento do dia, o boato era a renúncia do candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra. O comitê do candidato negou o boato. O risco-país, que mede a confiança dos investidores em relação à capacidade de pagamento da dívida do país, chegou a 2.005 pontos-base, registrando uma alta de 12,42% em relação à taxa de ontem. Já o dólar comercial fechou cotado a R$ 3,0200 na ponta de venda dos negócios, em alta de 3,78%. Durante o dia, as cotações oscilaram da mínima de R$ 2,9700 à máxima de R$ 3,0800. Com a alta de hoje, o dólar acumula uma valorização de 30,40% nesse ano e de 5,82% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam taxas de 23,450% ao ano - estáveis em relação ao fechamento de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 3,20% em 9985 pontos. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 26,46% em 2002 e de 6,57% nos últimos 30 dias. Entre as ações mais líquidas, as únicas que escaparam da queda foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Petrobras, que registraram valorização de 2,04%. Já as ordinárias (ON, com direito a voto) avançaram 3,53%. Isso porque a estatal anunciou hoje que descobriu uma reserva de 600 milhões de barris no norte da Bacia de Campos, no Espírito Santo. Entre as ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - as maiores quedas foram registradas pelas preferenciais da Cemig (- 10,17%), Telefonica Data PN (-10,14%), Telemig Participações PN (-9,91%), Inepar PN (-9,09%) e Net PN (-8,89%). O volume de negócios ficou em R$ 680,731 milhões. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,38% e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - recuou 0,79%. Às 17h50, o euro era negociado a US$ 0,9699. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 2,42%.