Bob´s espera registro na CVM para lançar BDRs A rede de lanchonetes americana Bob´s começa a negociar na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) os seus Brazilian Depositary Receipts (BDRs). Porém, as operações não devem começar de fato, já que a companhia precisa ter seu registo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovado. Os BDRs são recibos das ações do Bob´s e cada um representará 100 papéis ordinários da companhia. Em 1998, o Bob´s conseguiu a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para lançar seus papéis. "Com as crises asiática e russa, preferimos esperar um momento melhor para iniciar as operações", explica. Quando o cenário internacional melhorou, a companhia voltou a pensar na possibilidade. Quando a empresa decidiu retomar o lançamento foi impedida pela instrução número 331 da CVM. A nova regra, em vigor desde abril, exige que as companhias estrangeiras possuam registro na Autarquia para lançar seus papéis. "Nós não temos o registro, o que faz com que possamos negociar os BDRs apenas no âmbito interno, ou seja, entre os funcionários do grupo", diz Rêgo. A instrução da CVM também impede que a empresa faça uma oferta pública de negociação. O diretor-financeiro espera obter autorização ainda neste ano. Ele afirmou que o objetivo da operação é aumentar o volume de negócios com os papéis. Rêgo acredita que os papéis serão mais negociados no Brasil, já que a rede Bob´s é conhecida no País e seus acionistas poderão acompanhar de perto as notícias sobre a companhia.