Bob’s lança batata canoa com cheddar e chili

A partir desta quinta-feira, 24, a rede de fast food Bob's lança a nova batata canoa com cheddar e chili em todas as unidades. A exemplo do que já ocorre em outras lojas semelhantes, a marca está apostando na diversificação das opções do cardápio.

Disponível nas versões média e mega, a batata precisou ser adaptada ao paladar dos brasileiros: o molho chili será composto apenas por carne moída condimentada, sem a pimenta, tradicional neste tipo de prato. Para quem aprecia o sabor tradicional do molho, um sachê de pimenta será entregue à parte. A novidade custa entre R$ 9 e R$ 14.

Para acompanhar a batata canoa, o Bob's também oferece dois lançamentos entre as opções "Super Oferta", com lanches que custam apenas R$ 8. O Clássico Duplo traz dois hambúrgueres, maionese, alface, tomate e queijo. Já o Clássico Egg leva um hambúrguer, maionese, alface, tomate, queijo e ovo.

Renovação. Desde o ano passado, o Bob's tenta acelerar o serviço e adequar o conceito de fast-food aos hábitos cada vez mais digitais dos consumidores. A rede lançou em dezembro sua primeira loja com atendimento 100% digital, na qual todos os pedidos são feitos por celular ou em um totem semelhante aos de check-in dos aeroportos. A unidade do Barra Shopping, no Rio de Janeiro, passou por uma reforma ao longo dos últimos 45 dias para se adequar ao modelo, que será ampliado para toda a rede caso esse projeto-piloto dê os resultados esperados.

A intenção da empresa é conseguir atender a um número maior de clientes ao reduzir o tamanho das filas nos caixas, já que o consumidor terá de ir ao balcão apenas para retirar o pedido. Essa agilização poderá resultar em um incremento de 20% a 30% nas vendas, nas contas do diretor-geral da rede, Marcello Farrel.