O Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra manteve ontem, pelo quarto mês consecutivo, a taxa básica de juros no nível mínimo histórico de 0,5% ao ano. A manutenção não surpreendeu os analistas, mas sim o fato de que o banco não ampliará a concessão do programa de "alívio quantitativo", que insere, desde março, liquidez no mercado por meio da compra de títulos emitidos pelos setores público e privado.