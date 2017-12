Boeing compra fornecedor de peças Aviall por US$ 1,7 bilhão A companhia aeronáutica Boeing chegou hoje a um acordo para comprar o fornecedor de peças para aeronaves Aviall por US$ 1,7 bilhão, ao que se soma a transferência de US$ 350 milhões de dívida. A Boeing pagará US$ 48 por cada ação da Aviall, companhia que fabrica partes de aeronaves e cujas vendas em 2005 foram de cerca de US$ 1,3 bilhão, 11% a mais que em 2004. Para 2006, espera-se que as vendas da Aviall, que continuará suas operações como uma filial da Boeing, cresçam cerca de 25%. O preço oferecido pelas ações da Aviall é cerca de 27% superior ao do último pregão e espera-se que a fusão esteja completa no terceiro trimestre. A Boeing calcula que a operação não gerará grandes mudanças em seu estado financeiro para 2006 e que aumente levemente sua receita em 2007. Na manhã de hoje, as ações da Aviall subiam 24,67% em Wall Street, para US$ 47, enquanto as da Boeing valorizavam 0,07%, para US$ 83,51.