Boeing considera Vietnã mercado em potencial A fabricante norte-americana de aeronaves Boeing Co. considera o Vietnã um mercado importante para o futuro da companhia na Ásia, segundo informações do vice-presidente para Relações Internacionais na Ásia, Stanley Roth. "O Vietnã é um grande mercado potencial para a Boeing", disse ele. Participando de uma conferência sobre o crescimento do Vietnã e o desenvolvimento da Ásia, Roth disse que o grande potencial ascendente nos mercados de carga e de passageiros no Vietnã significará que a companhia aérea do país precisará expandir de forma significativa sua frota nos próximos anos. O executivo observou que um aumento no número de expatriados vivendo no Vietnã e um crescimento da chegada de turistas contribuirão para o aumento esperado nas viagens de passageiros. A Vietnam Airlines disse recentemente que o tráfego de passageiros cresceu 18% em 2002 e que estima um crescimento de 13% em 2003, resultando em um número total de passageiros de 4,55 milhões. A companhia aérea já concordou em comprar quatro Boeings 777 entre 2003 e 2005 a um custo de US$ 440 milhões. Além de investir em aviões da Boeing, a companhia espera adquirir mais modelos da Airbus. Atualmente, a empresa está buscando um empréstimo bancário de aproximadamente US$ 200 milhões para financiar a compra de cinco aviões desta fábrica. Empresa fará aquisições na Europa Phil Condit, chairman e CEO da fabricante norte-americana de aeronaves Boeing Co., reiterou a intenção da companhia de realizar grandes aquisições na Europa, apesar das dificuldades enfrentadas para obter aprovação de órgão regulador para sua aquisição de US$ 15 bilhões da McDonnell Douglas em 1997. Ao falar em Bruxelas, após reunião com o chefe de antitruste da Comissão da União Européia (UE), Mario Monti, Condit disse que a britânica BAE Systems PLC continua sendo uma das empresas que a Boeing tem em vista no longo prazo. "Queremos construir uma presença global", disse Condit. "Estamos estudando várias possibilidades, inclusive a BAE". Condit disse que a empresa não possui qualquer cronograma específico em mente e que o fechamento de transações não dependerá de uma recuperação dos preços das ações da companhia. "Possuímos uma significativa geração de caixa, podendo-se utilizar dinheiro ou um mix de dinheiro e ações", disse ele. Uma fusão entre a Boeing e a BAE poderá ser problemática: a BAE é a maior fabricante de equipamentos militares da Europa. Além disso, a empresa britânica detém uma participação de 20% na concorrente Airbus. As atividades da Boeing também estão sob exame de autoridades do comércio da Europa. Os EUA e a UE vêm argumentando há longo tempo sobre subsídios a fabricantes de aeronaves. Em 1992, eles tentaram solucionar a questão, porém o acordo ficou aberto a várias interpretações. A UE argumenta que a ajuda de bilhões à Airbus está em conformidade com o acordo, pois o dinheiro paga a pesquisa. Contudo, os EUA afirmam que a Airbus agora detém mais da metade do mercado de aeronaves e não mais precisa de ajuda do governo.