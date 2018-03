Boeing cortará 960 funcionários A fabricante norte-americana de aviões Boeing Co. emitiu avisos de demissão a 960 funcionários, sendo que boa parte da redução afetará os trabalhadores da divisão de aviões comerciais da Boeing, informou o porta-voz da companhia, Bill Cogswell. Outros funcionários atingidos encontram-se na divisão de serviços e outras unidades, disse ele. A data efetiva das demissões é 26 de maio. Outros 460 funcionários deixaram a empresa hoje e receberam avisos no dia 17 de janeiro. As dispensas representam o último passo em um programa de redução dos postos de trabalho anunciada pela Boeing em novembro último visando reduzir os custos, após os atentados de 11 de setembro. Várias companhias aéreas entraram com pedido de concordata desde os ataques, e muitas delas adiaram ou cancelaram encomendas de novos aviões. A Boeing reduziu 30.000 trabalhadores até o final de 2002, a maior parte desses cortes decorrente da divisão comerciail, e anunciou que eliminará outras 5.000 posições até o final de 2003.