Boeing dá licença a 650 funcionários e terá de demitir 5000 A Boeing Co. está emitindo avisos de licença de 60 dias para 650 funcionários, como parte de seu contínuo esforço de redução da sua força de trabalho. A empresa, que já reduziu sua força de trabalho para 30 mil pessoas desde 11 de setembro de 2001, disse que precisa cortar mais 5000 postos de trabalho até o final de 2003, devido ao prolongado declínio do setor aéreo. Quase todas as licenças vão ocorrer na região de Puget Sound, no Estado de Washington, onde a Boeing Commercial Airplanes opera suas fábricas em Everett e Renton. Além disso, alguns empregados da unidade de Bellevue da Boeing, que trabalham com telecomunicações, viagens, computação e outras atividades organizacionais, também devem receber avisos de licença.