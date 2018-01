Boeing da Varig é apreendido por falta de pagamento Um Boeing 777 da Varig, que fazia a rota Rio-Paris, foi apreendido hoje em Paris por atraso de pagamento à proprietária da aeronave, a International Leasing Finance Corporation (ILFC). O diretor da Varig em Paris estava hoje em Madri e está voltando à capital francesa para negociar a liberação. No Rio, a assessoria de imprensa da Varig confirmou a apreensão e esclareceu que a empresa está obtendo informações para chegar a um acordo para a liberação do avião. A Varig informou também que vem mantendo negociações continuadas com os credores, inclusive com a ILFC.