Boeing deve arquivar planos do Sonic Cruiser, diz Journal A fabricante norte-americana de aeronaves Boeing Co. deverá anunciar antes do final da semana que arquivou o seu ambicioso programa de desenvolvimento do avião de alta velocidade Sonic Cruiser e em vez disso centrar-se em trazer ao mercado uma nova aeronave com 250 assentos, que é 20% mais barata para operar do que os aviões a jato existentes, segundo informações do Wall Street Journal. A Boeing reconheceu em junho em poderia se distanciar de seus planos futurísticos em favor de uma avião convencional que ajude a Boeing levar vantagem sobre a concorrente européia Airbus, afirma o Journal. A Boeing planeja reduzir os custos de fabricação do novo avião, que também terá um peso menor e utilizará menos combustível do que os modelos atuais. Os altos executivos da Boeing vêm sugerindo nos últimos meses que o programa Sonic Cruiser está correndo riscos devido ao contínuo declínio da aviação comercial. A United Airlines, um cliente que expressou forte interesse pelo Sonic Cruiser, entrou com pedido de concordata. Alan Mulally, presidente e CEO da unidade de aviões comerciais da Boeing, fez várias viagens ao exterior recentemente para medir o interesse dos clientes que optariam por substituir sua frota de aviões mais antigos, tais como os modelos 757 e 767 fabricados pela Boeing e os modelos A300, A310 e A330 produzidos pela Airbus. Apesar do declínio no setor aeroespacial, a Boeing e a Airbus prevêem que nos próximos 20 anos, as companhias aéreas mundiais precisarão de aproximadamente 3.300 aviões com 200 a 300 assentos.