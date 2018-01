Boeing e Google mexem com negócios nas bolsas nos EUA As duas bolsas em Nova York operam em sentidos opostos nesta quarta-feira. O índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas em Nova York - opera em alta de 0,25%, às 14h47, enquanto a Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - registra queda de 0,26% neste mesmo horário. O desempenho de duas empresas afetam de forma diferente estas bolsas. A Dow Jones reage ao resultado da Boeing que duplicou seu lucro no último trimestre de 2005 devido, em parte, a uma forte demanda de aviões comerciais. O lucro líquido da companhia nos últimos três meses subiu para US$ 460 milhões, ou US$ 0,58 por ação. No mesmo período do ano anterior, fora de US$ 186 milhões, ou US$ 0,23 por título. Os analistas consultados pela firma Thomson Financial previam um lucro de US$ 0,44 centavos por ação. Já os investidores da Nasdaq ficaram frustrados com os números divulgados pelo Google ontem, depois do fechamento dos mercados. A principal ferramenta de busca na internet fechou o ano 2005 com lucro líquido de US$ 1,465 bilhão, mais de três vezes que o obtido no ano anterior, que foi de US$ 399 milhões, mas, mesmo assim, abaixo do esperado. Apesar do aumento, os resultados do ultimo trimestre ficaram abaixo das previsões dos analistas, o que fez com que as ações do buscador registrassem queda nos mercados. Só no último trimestre do ano, o lucro líquido chegou a US$ 372 milhões, frente a US$ 204 milhões do ano passado. O lucro por ação - indicador acompanhado de perto pelos analistas - foi de US$ 1,22, abaixo, portanto, da previsão de U$ 1,51 feita pelos analistas. Apesar de não haver atingido as previsões, o Google registrou um aumento significativo de sua receita, devido ao bom andamento do negócio da venda de publicidade on-line. No conjunto do ano 2005, a receita aumentou 92,5% para US$ 6,139 bilhões, enquanto no último trimestre subiu 86%, para US$ 1,919 bilhão.