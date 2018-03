Boeing é suspeita de espionagem A fabricante norte-americana de aeronaves Boeing confirmou que o Departamento de Justiça dos EUA está investigando se a companhia utilizou os documentos da concorrente Lockheed Martin para vencer uma concorrência aberta pelo governo dos EUA de fornecimento de foguetes lançadores de satélites de comunicação e de espionagem, segundo informações do Financial Times. "A Força Aérea dos EUA e o Departamento de Justiça estão investigando o caso e a Boeing está cooperando totalmente nesse processo", disse o porta-voz da companhia, sem dar maiores detalhes. Mensagens enviadas pelos advogados da Boeing aos funcionários revelam que a companhia tinha conhecimento de uma investigação em setembro de 2002. Para a Boeing, o caso ameaça a operação de foguetes que depende muito do governo. A unidade militar da Boeing vendeu US$ 25 bilhões em 2002. Isso ajudou a contrabalançar um grande declínio nas atividades de jatos comerciais.