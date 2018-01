Boeing envia notificação de demissão a 255 funcionários A Boeing Co. divulgou comunicados de demissão para cerca de 255 funcionários, à medida que terceiriza funções que antes eram exercidas por seus empregados. A Boeing começou a distribuir o aviso prévio de 60 dias na semana passada, disse a porta-voz Beverly Weiss ao Seattle Post-Intelligencer. Esses cortes não estão incluídos no plano atual do grupo para eliminar até 10 mil empregos em 2003, a maior parte deles da divisão de aviões comerciais sediada em Renton. Desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, a Boeing já cortou cerca de 35 mil posições em todo o país. As informações são da Dow Jones.