Boeing não quer ações da Varig, diz jornal A Boeing rejeitou ontem a possibilidade de adquirir uma participação na Varig após a conclusão da fusão da maior empresa aérea brasileira com a Tam, informou hoje o jornal norte-americano Seatlle Times. Segundo uma proposta de fusão elaborada pelo Banco Fator, a dívida da Varig com seus credores, entre eles a Boeing, seria transformada em ações na nova empresa. Na semana passada, a Boeing havia dito que estava aberta a qualquer possibilidade. Mas ontem, segundo o diário norte-amerciano, o vice-presidente da Boeing para a América Latina, John Wojick, descartou essa opção. "Estamos muito interessados em ajudar na superação das dificuldades dessa fusão potencial com ambas companhias e encontrar uma solução que seja favorável a todos", disse Wojick após participar de um evento em Santiago, no Chile. "Mas não estamos interessados em ter a Varig ou a empresa resultante de um fusão."