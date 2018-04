Boeing vai demitir mais 2.300 funcionários A Boeing enviou avisos de demissão para mais 2.300 funcionários, quarta rodada de avisos do plano de corte total de 30 mil empregos até o meio do ano, anunciado em setembro de 2001. Dos funcionários que receberam o alerta hoje, 1.400 são da região de Seattle, no estado de Washington, e devem trabalhar até o dia 22 de março. Até agora, 19 mil trabalhadores já receberam o aviso prévio de 60 dias. A empresa atribui os cortes à desaceleração do setor aéreo depois dos atentados terroristas de 11 de setembro. A Boeing está quer reduzir sua produção de 48 para 24 aeronaves por mês.