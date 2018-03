BofA vende US$19,3 bi em equivalentes a ações ordinárias

O banco vendeu 1,28 bilhão de equivalentes a ações ordinárias a 15 dólares cada. As ações do Bank of America fecharam a quinta-feira a 15,76 dólares.

Os valores irão se converter em títulos ordinários depois que os acionistas aprovarem um aumento de capital. Espera-se que a votação aconteça em uma reunião especial de acionistas dentro dos 105 dias seguintes à emissão.

A operação ajudará a pagar o empréstimo de 45 bilhões de dólares do pacote de resgate do governo.

(Reportagem de Dan Wilchins)