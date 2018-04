Boi Gordo: CVM suspende operação da Global A Global Brasil Participações, empresa paranaense, vem anunciando desde o ano passado uma proposta de troca de Contratos de Investimento Coletivo (CICs) da empresa Fazendas Reunidas Boi Gordo por ações. O investidor deixaria, então, de ter o Contrato, pelo qual poderia receber algum retorno, para se tornar acionista da Global. No dia 10 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu um parecer sobre a proposta e a forma como vem sendo apresentada. De acordo com o órgão, a Global não possui registro de distribuição pública. Veja abaixo a íntegra da deliberação da CVM e links com matérias sobre o caso e opinião de analistas sobre os riscos de uma eventual troca. DELIBERAÇÃO CVM No 428, DE 10 DE ABRIL DE 2002 Suspensão de distribuição de ações no mercado de valores mobiliários, sem o registro de distribuição pública na CVM O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público que o Colegiado, em reunião realizada nesta data, com fundamento nos arts. 9º, § 1o, inciso IV, e 20, inciso II, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, CONSIDERANDO: A. que a empresa Global Brasil Participações S.A., por meio de propaganda veiculada em seu endereço eletrônico na Internet (www.globalbrasil.com) e folhetos impressos, procura investidores, detentores de créditos junto à empresa Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A., inclusive proprietários de Contratos de Investimento Coletivo (CIC), ofertando ações de sua emissão, mediante integralização com tais créditos e valores mobiliários; B. que a utilização de anúncios e folhetos destinados ao público, ofertando valores mobiliários, caracteriza-se como emissão pública, sendo necessário, para sua distribuição, o prévio registro na CVM, nos termos do artigo 19, § 3o da Lei no 6.385 de 7 de dezembro de 1976; C. que nos termos do artigo 4o, § 1o, da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976, somente os valores mobiliários emitidos por companhias registradas na CVM podem ser negociados no mercado de valores mobiliários; D. que a Global Brasil Participações S.A. não apresentou a esta CVM, até o momento, o pedido de registro de emissão pública e o pedido de registro de companhia aberta; DELIBEROU: I - suspender a distribuição pública de ações de emissão da Global Brasil Participações S.A. (CNPJ 04.818.598/0001-81) no mercado de valores mobiliários; II - alertar os participantes do mercado de valores mobiliários, em especial os detentores de créditos ou de contratos de investimento coletivo "CICs" de emissão da Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A. sobre a suspensão de que trata o item I acima; III - determinar à Global Brasil Participações S.A. que se abstenha de colocar publicamente as ações, alertando que a não observância da presente determinação sujeitará a infratora à aplicação de multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 11 do art. 11 da Lei no 6.385/76, sem prejuízo da responsabilidade por eventuais infrações já cometidas e conseqüente imposição das penalidades cabíveis; e IV - que esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. Original assinado por Marcelo Fernandez Trindade, presidente em exercício