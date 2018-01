Boi gordo: falência é risco do investidor Se uma empresa de engorda de animais falir, o investidor não tem garantia de recuperar o dinheiro aplicado. O processo é como o de qualquer empresa. Depois dos trâmites do processo de falência, o juiz levanta o patrimônio da empresa e paga os credores. Primeiro são pagos os funcionários, depois os fornecedores, e por último os investidores, que são sócios do negócio. Este risco afasta muitos investidores. Para se prevenir deste risco, o investidor deve obter o maior número de informações possíveis sobre a empresa. A maior e melhor fonte para os dados do setor é a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Mas isso não elimina os riscos, apenas torna mais difícil a ocorrência de fraudes e falências. Nem é garantia de rendimento. Veja mais informações sobre os contratos de engorda de animais no link abaixo.