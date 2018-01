Boi Gordo: relação de credores no site do TJ A relação de todos os credores da Fazendas Reunidas Boi gordo S. A. pode ser consultada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (veja no link abaixo). Para poder receber o dinheiro investido, o nome correto do credor e o valor exato do crédito devem constar da lista. Caso haja algum erro ou o nome não esteja na relação, o investidor da Boi Gordo deverá contratar um advogado para entrar no processo e poder receber ao final dele. Veja no link abaixo o conselho de advogados para constituir associação e reduzir os custos do processo.