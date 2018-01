Boicote de produtores argentinos acaba na 2ª, sem acordo A comercialização de produtos agropecuários deve ser retomada na segunda-feira, dia 11, na Argentina. A paralisação das atividades, iniciada no domingo, não resultou em aproximação entre produtores e o governo argentino, ao contrário, os jornais locais publicam nesta sexta-feira uma propaganda oficial, na qual o governo de Néstor Kirchner questiona: "Nos últimos três anos os dirigentes do campo tiveram recorde de colheitas, recorde de ganhos e recorde de exportações. Então, por que param 9 dias?". O boicote é o mais contundente desde 1985, quando os produtores paralisaram as atividades contra o então presidente Raúl Alfonsín, e é o segundo enfrentado por Kirchner neste ano. Porém, é o primeiro que conseguiu juntar grandes e pequenos produtores. "Vamos preservar a unidade com as outras entidades", garantiu, na quinta à noite, o presidente da poderosa e tradicional Sociedade Rural Argentina, Luciano Miguens, ao fazer um balanço do movimento. Para o setor, ficou clara a total falta de diálogo entre produtores e o governo. "Enquanto não houver um aumento da produção, haverá problemas com o preço da carne", explicou Miguens. "Há dois anos que estamos apresentando propostas ao governo para ampliar o estoque de gado, mas não somos ouvidos." Os pecuaristas reclamam também dos métodos usados pelo secretário de Comércio Interior, Guillermo Moreno, de impor controles de preços e intervir no mercado. Na avaliação de uma fonte do setor, as negociações com a ministra da Economia, Felisa Miceli, "caminhavam bem até que entrou Moreno e desandou tudo". O boicote não provocou um desabastecimento imediato de carne, mas as fontes explicaram que "entre segunda ou terça-feira faltará carne nos açougues e nos supermercados e, conseqüentemente, o preço vai subir". No fim de semana, os ruralistas tentarão abrir as negociações com o governo. Miguens disse que vai encaminhar propostas para acabar com o conflito do setor com o governo, o qual vem se arrastando desde março último, quando as exportações foram proibidas. As barreiras foram flexibilizadas ao longo do ano, mas acabaram sendo reeditadas há uma semana. Para completar, o governo baixou listas de preços máximos para o gado em pé, trigo, milho, frutas, legumes e verduras. A intervenção na formação dos preços foi a gota d´água para os produtores.