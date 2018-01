Boicote de produtores argentinos vai durar 9 dias A comercialização de grãos e animais da Argentina vai parar durante 9 dias. Essa foi a decisão tomada na quarta-feira à noite por duas das principais entidades ruralistas do país, Confederações Rurais Argentinas (CRA) e Federação Agrária, as quais reúnem os pequenos e médios produtores. A Sociedade Rural Argentina, representante dos grandes pecuaristas locais vai decidir se adere ao boicote nesta sexta. O boicote começará no próximo domingo e será o mais longo protesto do setor agropecuário contra a política do governo de Néstor Kirchner, que prejudica os produtores rurais. Segundo a CRA, os fazendeiros não enviarão nem grãos, nem animais para os mercados. Só os produtos perecíveis serão negociados. As entidades criticam a constante intervenção do governo nos mercados, em nome do controle da inflação. A gota d´água foram as listas de preços máximos para frutas, verduras e hortaliças no mercado central, em que os produtos são vendidos no atacado. Além de preços máximos também para o gado em pé, vendido no mercado de Liniers (outro centro formador de preços). Sem contar com as ameaças de reedição das barreiras contra as exportações de carne bovina. À noite, a ministra de Economia, Felisa Miceli, tentou aplacar os ânimos com medidas que não chegaram a entusiasmar os produtores: prorrogou o atual esquema de exportações de carne, em vez de limitar os volumes permitidos; baixou o peso mínimo do abate para 240 quilos, e prolongou um acordo com os frigoríficos para congelar os preços de 12 cortes populares. Para Kirchner e Miceli, o setor agropecuário "tem uma alta rentabilidade porque o governo se encarregou de manter o dólar alto e competitivo, e um óleo diesel barato". Nesta quinta, o governo de Kirchner oficializou a decisão de continuar limitando as exportações de carne bovina. O decreto que vigorava desde março vence hoje e o governo argentino prorrogou sua vigência para o período de 1º de dezembro a 31 de março de 2007. A decisão, que foi antecipada com exclusividade pela AE na semana passada, foi publicada nesta quinta no Diário Oficial. Pela medida, a cota mensal para as vendas externas é de 40 mil toneladas, volume 50% inferior à média mensal exportada em 2005. Os cortes nobres destinados ao mercado europeu, exportados dentro da Cota Hilton, ficarão de fora da medida, a exemplo do que ocorreu quando estas barreiras foram lançadas em março. Também estão na lista de exceção os cortes de novilho provenientes de animais com peso superior a 460 quilos. Segundo justificativa do Ministério de Economia, "a evolução do mercado de carne bovina justifica a manutenção das restrições às exportações, para manter a estabilidade de preços no mercado interno e não afetar a capacidade de compra da população". O presidente da CRA, Mario Llambías, reafirmou que o boicote dos produtores rurais contra esta e outras medidas do governo começará no domingo. Ele admitiu que a médio prazo o boicote provocará problemas no abastecimento. "Haverá menos carne para os argentinos", disse. Segundo ele, "não haverá problemas de abastecimento nestes primeiros oito dias de boicote, mas depois haverá menos produção de carne e os consumidores vão sentir essa baixa."