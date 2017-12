Boletim de Comércio Exterior apura queda de exportações em abril As exportações devem fechar abril em US$ 6 bilhões, gerando um saldo positivo de US$ 1,4 bilhão, segundo o Boletim Funcex de Comércio Exterior divulgado hoje. Com base nos dados das três primeiras semanas de abril, a Funcex afirma que o aumento das vendas externas é menor em relação a março. O movimento recuou de 25% para 6,1%. O resultado de abril será bastante inferior ao registrado no mesmo mês de 2003, reduzindo o saldo acumulado em 12 meses para US$ 26,9 bilhões. Nas três primeiras semanas de abril, o saldo comercial acumulado foi de US$ 818 milhões, com média diária de US$ 303 milhões de exportações e US$ 228,6 milhões em importações. "Os dados reforçam a idéia de que as importações estão em franca recuperação, pois apresentam um crescimento de 14,6% em relação à média diária de abril de 2003", cita o Boletim. Embora a Funcex não tenha mencionado a greve dos agentes federais no Boletim, o ministro Luiz Fernando Furlan, do Desenvolvimento, atribuiu às operações-padrão a queda no volume importado e exportado na terceira semana de abril.