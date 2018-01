Boleto bancário eletrônico para Internet A empresa E-Financial esta lançando no mercado o Smart Pag, sistema de boletos eletrônicos online. O boleto debita automaticamente da conta corrente o valor a ser aplicado. Ferramenta versátil que facilita e agiliza o funcionamento de empresas de e-commerce, o Smart Pag também gera informações para gerenciamento. Assim, é possível explorar negócios e informações detalhadas sobre o perfil sócio-demográfico dos clientes. O Smart Pag permite acesso on-line a todas as informações das transações realizadas. É possível acompanhar todas as informações de vendas, contas a pagar e a receber pela tela do computador. O sistema de segurança do Smart Pag utiliza o sistema de criptografia com chave de segurança. Todos os dados referentes aos clientes ou às transações utilizando o Smart Pag são protegidos. Apenas o parceiro e a E-Financial consultam estes dados. Smart Pag nasceu de uma peculiaridade da Internet brasileira. De acordo com a Febraban, 60% das transações financeiras ainda são realizadas com cheques, inclusive pré-datados. Apenas 17% das operações de pagamento são feitas com cartão de crédito. O brasileiro usa o cartão, em média, uma vez por mês. Só para comparar, nos Estados Unidos, 90% das compras e pagamentos são realizadas com o cartão de crédito.