Bolívia: acordo com governo encerra protestos de províncias Os dirigentes de duas províncias da Bolívia decidiram na segunda-feira, 23, não promover mais protestos ligados ao litígio pela propriedade de um campo de gás operado pela Repsol YPF. Na semana passada, os incidentes deixaram um morto e 53 feridos. O acordo foi fechado em La Paz, depois de uma reunião entre o vice-presidente boliviano, Álvaro García Linera, e representantes das províncias Gran Chaco e O´Connor, do departamento de Tarija, no sul do país. Pelo compromisso, os dois lados aguardarão, sem tomar novas medidas de pressão, a resolução legal sobre a demarcação territorial do campo Margarita, rico em gás e administrado pela companhia petrolífera hispano-argentina Repsol YPF. Na próxima reunião de conciliação, convocada para 18 de maio em La Paz, os dirigentes das duas províncias deverão levar uma proposta de consenso "que possa servir de sugestão legítima às instâncias legais pertinentes". Os protestos começaram na semana passada, quando habitantes de Gran Chaco decidiram cortar as estradas que levam à Argentina e ao Paraguai. Depois as medidas de pressão se radicalizaram, com os manifestantes enfrentando as forças da ordem. Em Yacuiba, a estação de bombeamento da Transredes, filial das multinacionais Shell e Ashmore, foi ocupada, destruída e saqueada. O governo teve que reduzir as exportações de gás para a Argentina, de 5 para 1,2 milhão de metros cúbicos diários. O envio de 1,2 milhão a Cuiabá também foi interrompido e a distribuição administrada pela Petrobras para São Paulo caiu de 24,6 para 24 milhões de metros cúbicos. No entanto, durante o fim de semana a situação foi se normalizando paulatinamente, segundo vários depoimentos recolhidos pela Efe.