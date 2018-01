Bolívia anuncia licitação internacional para distribuição de gás A Bolívia decidiu liberalizar a distribuição de gás natural por redes em seu mercado a partir deste ano e, para isso, anunciou a abertura de uma licitação nacional e internacional para outorgar concessões a empresas interessadas. O objetivo do projeto boliviano é conectar aproximadamente 200 mil residências em quatro regiões do país nos próximos cinco anos. As propostas das empresas e o vencedor serão anunciados no dia 27 de maio pelo Ministério de Minas e Hidrocarburos e pela companhia de petróleo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Para participar do processo de licitação, as empresas interessadas deverão ter experiência em serviços públicos de distribuição de gás natural, de água potável, eletricidade ou de telefonia fixa e que atentam em um desses sistemas individuais pelo menos 80 mil usuários. O governo boliviano exigirá também um patrimônio, individual ou em consórcio, de pelo menos US$ 75 milhões. O memorando de informações do processo de licitação já está disponível a partir desta quarta-feira no endereço do Ministério de Minas e Hidrocarburtos da Bolívia na Internet (www.hidrocarburos.gov.bo). A assessoria financeira do processo de licitação de distribuição de gás natural na Bolívia será Corporação Andina de Fomento (CAF). De acordo com a CAF, a venda dos editais de licitação será feita até o dia 11 de abril (dois meses de prazo) e o ato de abertura das propostas será no dia 27 de maio.