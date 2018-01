Bolívia anuncia retomada de negociações com a Petrobras As negociações entre as petrolíferas estatais do Brasil e da Bolívia pelo preço do gás natural serão retomadas provavelmente na próxima semana, anunciou o presidente da companhia boliviana, Jorge Alvarado. O diretor da Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) declarou que convidará o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, para o restabelecimento das conversações, seguindo instruções do presidente da Bolívia, Evo Morales. As conversas com a companhia brasileira serão reiniciadas assim que forem encerradas as que ainda estão sendo realizadas com a Argentina sobre o mesmo tema, disse Alvarado, segundo a estatal Agência Boliviana de Informações (Abi). "Recebemos instruções de que devemos convidá-los em breve para iniciar as negociações sobre o preço do gás que estamos vendendo ao Brasil. Esperamos que em uma semana ou mais alguns dias já estejamos dando início a estas negociações", revelou. Alto nível O executivo boliviano descartou os temores de uma ação judicial da Petrobras pelos prejuízos que podem ter sido causados à companhia brasileira pelo decreto de nacionalização dos hidrocarbonetos, anunciado por Morales há um mês. "Vemos que há uma excelente predisposição (para negociar). Eu assisti a algumas destas reuniões, onde vi que os negociadores do lado brasileiro têm um comportamento de alto nível: colocam problemas, mas também soluções", disse Alvarado à Abi. A um preço de US$ 3,23 dólares por milhar de BTU (Unidade Térmica Britânica) desde 1999, a Bolívia exporta para o Brasil uma média de 25 milhões de metros cúbicos de gás natural diários, segundo um contrato que tem encerramento previsto para 2019. O presidente da YPFB não comentou valores para não prejudicar as conversações. No Brasil, os responsáveis da relação com a Bolívia insistem no fato de que não receberam uma solicitação formal para elevar o custo do produto energético.