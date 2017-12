Bolívia cancela aumento nas exportações de gás para o País O Governo da Bolívia avisou, nesta quinta-feira, que não aumentará as exportações de gás natural para o Brasil acima dos volumes contratados se a Petrobras não aceitar a mudança nas regras. "Assim como o Brasil afirma que não vai haver investimentos se não aprovar as regras do jogo, nós dizemos ao Brasil que também não haverá aumento no volume das vendas" de gás, afirmou o ministro de Hidrocarbonetos da Bolívia, Andrés Soliz Rada. Na quarta-feira, o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, anunciou que a companhia suspendeu os seus novos investimentos na Bolívia até que sejam retomadas as negociações com o governo do presidente Evo Morales.