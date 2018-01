Bolívia conserta gasoduto e normaliza exportação de gás A estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comunicou nesta quarta-feira a normalização de suas exportações de gás ao Brasil e à Argentina, após a finalização dos reparos num gasoduto no sudeste do país. Em boletim, a YPFB informou que os reparos foram concluídos pela filial da Petrobras nas áreas dos campos Sábalo e Margarita, localizados no departamento de Tarija, no sul do país. Os trabalhos obrigaram a Bolívia reduzir o envio de gás natural aos consumidores brasileiros de 28 para 23,5 milhões de metros cúbicos diários no mês passado. Os gasodutos dos dois campos foram danificados em abril por uma enchente que rompeu vários trechos das instalações. A jazida Sábalo é operada pela Petrobras. A Margarita, pela hispano-argentina Repsol YPF.