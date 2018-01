Bolívia corta fornecimento de gás ao Brasil para reparos O Brasil terá um corte de pelo menos quatro milhões de metros cúbicos diários de gás natural vindos da Bolívia com o início das obras de reparo do gasoduto que liga os dois países, Gasbol. Os reparos são necessários em função dos danos causados aos dutos pelas fortes chuvas ocorridas na Bolívia no início de abril deste ano. A medida já era conhecida pelo mercado e pela estatal. No dia 1º de novembro, a Petrobras divulgou nota sobre o assunto, anunciando o início das obras no dia 11. A Yacimentos Petroliferos Fiscales Bolivianos(YPFB) também divulgou nota sobre o mesmo tema, noticiada na tarde desta Quinta-feira pela Dow Jones. Segundo a Petrobras informou, a primeira fase das obras terá prazo estimado de seis dias e a segunda, que inicia no dia 23 de novembro, durará cerca de 11 dias. Após os reparos, o gasoduto retorna às condições de projeto e volta a operar à plena capacidade recuperando a confiabilidade do sistema. A Petrobras garantiu em sua nota que, em articulação com o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Operador Nacional do Sistema (ONS), atenderá toda a demanda contratada para o insumo. O trecho a ser reparado, de cinco quilômetros, fica na região conhecida como Quebrada Los Monos. Em abril, a tubulação sofreu danos devido a uma enchente causada pelas intensas chuvas. Os trabalhos consistem em substituir nove lances do gasoduto, num total de quase um quilômetro. Durante as obras, a Petrobras vai reduzir a produção no campo Sábalo e aumentar a do San Alberto, dois dos megacampos que contêm as maiores reservas de gás.