Bolívia diz que Petrobras está devendo US$ 100 milhões O presidente da estatal petrolífera boliviana YPFB, Raul Lema, acusou, em declarações à imprensa, que a Petrobras não realizou dois pagamento do suprimento de gás natural boliviano, além de outros compromissos, que superaram a cifra de US$ 100 milhões. Lema disse que o relacionamento entre as duas companhias está "claramente afetado" e ameaçou recorrer a arbitragem internacional para resolver o impasse, caso não cheguem a um acordo. Lema disse que a estatal brasileira está questionando pontos do acordo de fornecimento de gás firmado entre as duas companhias, com o objetivo de reduzir os volumes e os preços das compras de gás boliviano. A YPFB não concorda com essa intenção. O governo da Bolívia calcula que perderia cerca de US$ 1,9 bilhão em receitas até 2019, se concordar com os termos propostos pela Petrobras. Procurado pela Agência Estado, Luma não respondeu às ligações. O diretor de gás e energia da Petrobras, Ildo Sauer, rebateu as acusações da YPFB. Segundo ele, a Petrobras devolveu, em fevereiro, uma fatura de US$ 90 milhões à estatal boliviana por causa de limitações da infra-estrutura boliviana para a retirada do gás natural. "Não retiramos uma certa quantidade de gás, mas, mesmo que quiséssemos retirá-la, não teríamos conseguido, porque a infra-estrutura não permitiria", disse Sauer, sem revelar os volumes de gás envolvidos nessa questão. Ele disse que a decisão foi tomada com base de parecer da área jurídica da companhia após uma análise das cláusulas do contrato. O diretor da Petrobras descartou uma ligação entre esse impasse e as negociações que vêem sendo realizadas entre as duas empresas, com o objetivo, segundo ele, "de proporcionar maior flexibilidade ao uso do gás natural no País". Sauer afirmou que, se a YPFB não concorda com a decisão da Petrobras, "tem direito a recorrer a uma arbitragem". Apesar das críticas dos bolivianos, Sauer disse que a Petrobras tem atuado como parceira da YPFB no desenvolvimento da infra-estrutura para permitir o escoamento da produção de gás natural boliviano. "Já investimos cerca de US$ 600 milhões em gasodutos e em unidades de processamento de gás natural na Bolívia", disse. Em relação à intenção da Petrobras de rever pontos do contrato assinados com YPFB relativos a preços e às cláusulas que obrigam o pagamento pelo gás mesmo que não seja utilizado, Sauer disse que o produto enfrenta dificuldade na competição com outros combustíveis.