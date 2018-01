Bolívia e Brasil assinarão acordo para combater aftosa O ministro da Agricultura, Luiz Carlos Guedes Pinto, confirmou nesta quarta-feira, 14, a assinatura com o governo boliviano de um acordo de cooperação técnica para o combate à febre aftosa. "Está prevista a assinatura de um entendimento de cooperação técnica, entre Brasil e Bolívia, na área de sanidade vegetal e animal e daremos prioridade a uma ação conjunta no controle da febre aftosa", afirmou. Guedes Pinto ressaltou que a intenção do governo brasileiro e de países vizinhos é erradicar a febre aftosa na região. Segundo ele, as ações coordenadas para o combate à doença poderão ser iniciadas ainda no primeiro semestre deste ano.