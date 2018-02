Bolívia e Brasil retomam negociações Brasil e Bolívia retomam no próximo dia 15 as conversas a respeito da nacionalização dos ativos da Petrobras naquele país e Brasília decidiu ampliar o leque de assuntos na pauta do encontro. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o governo brasileiro vai apresentar aos bolivianos a experiência nacional na produção de biocombustíveis, como álcool e biodiesel, na avaliação de potenciais hidrelétricos e em geração térmica de energia, entre outros. A reunião, que será realizada em La Paz, marca a retomada das conversas do grupo de alto nível criado pelos dois governos em maio. Coordenado pelo ministro brasileiro de Minas e Energia, Silas Rondeau, e por seu colega boliviano, Andrés Soliz Rada, esse grupo discute a questão de um ponto de vista mais político do que outros três grupos técnicos formados na mesma ocasião, compostos por executivos da Petrobras e da YPFB. Para o ministro Rondeau, o encontro deve inaugurar uma nova fase de discussões entre os dois países, que vão além da questão do gás. As negociações estavam interrompidas desde junho. Em visita ao Brasil na semana passada, o vice-presidente boliviano, Álvaro Garcia Linera, se comprometeu a reabrir o diálogo. Ele sugeriu ao governo brasileiro que inclua outros ministérios no grupo de discussões, seguindo o exemplo de decisão tomada recentemente por La Paz. Para Rondeau, as conversas deixam de focar apenas no gás e passam a tratar da integração energética entre os dois países. No que concerne à nacionalização dos ativos à Petrobras, três assuntos importantes estão em aberto: como ficarão as operações da estatal brasileira naquele país, as indenizações pela transferência do controle de refinarias à estatal local YPFB, e os novos contratos de concessão que serão assinados à luz do decreto de nacionalização de 1º de maio. Os grupos técnicos que discutem os temas também devem voltar a se reunir em meados de maio. Em entrevista concedida na quarta-feira, o ministro de Desenvolvimento da Bolívia, Carlos Villega, disse à imprensa local que o governo já tem o modelo do contrato que será apresentado às companhias. "Podemos garantir que em 1º de novembro teremos os contratos assinados com todas as companhias que operam no país", afirmou o ministro, referindo-se ao fim do prazo estipulado pelo decreto de nacionalização. Villega, no entanto, não quis detalhar o teor dos novos contratos, segundo informou a Agência Boliviana de Informações. A legislação local, aprovada no ano passado, prevê três tipos de acordo: operação dos campos, associação com a YPFB ou risco compartilhado, modelo vigente hoje em dia. As empresas temem que os bolivianos tentem impor o modelo de operação, segundo o qual deixariam de ser concessionárias para se tornar prestadoras de serviço para a YPFB, recebendo remuneração fixa para operar os campos. Na entrevista, o ministro boliviano disse que a tendência é que o governo apresente apenas um tipo de contrato para avaliação das companhias. Todas já produzem petróleo no país, afirmou ele, sinalizando que não faz sentido discutir contratos de risco compartilhado.