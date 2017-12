Bolívia e Brasil vão retomar diálogo sobre gás A Bolívia retomou nesta quarta-feira as negociações com o Brasil para fixar um novo preço para o gás que vende ao País, com uma reunião entre delegações da estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e da Petrobras. A reunião, que durará dois dias, ocorre na sede da YPFB, na cidade boliviana de Santa Cruz. A missão brasileira é composta por seis representantes, liderados pelo gerente de gás da Petrobras, Rogério Manso. Entre os representantes bolivianos não está o presidente da companhia, Jorge Alvarado, que nesta quarta adiantou à imprensa em La Paz que a Bolívia proporá uma nova fórmula para que a tarifa seja revisada periodicamente, até atingir um preço satisfatório. O contrato atual já inclui um mecanismo similar de ajuste de preços, mas a Bolívia o considera insuficiente. "Nós estamos propondo uma fórmula que sirva como base de discussão", cujas características podem ser apresentadas "já esta tarde, ou amanhã (quinta)", indicou Alvarado. Preço base O funcionário acrescentou que "um dos pontos mais importantes da fórmula é o preço base" do hidrocarboneto, que atualmente é de US$4 por milhão de BTU (Unidade Térmica Britânica). Este preço é inferior aos US$7,5 dos combustíveis que teriam que ser pagos pela indústria de São Paulo, destino final do produto, caso não tivesse a opção do gás boliviano. O dirigente da YPFB disse à rede de televisão ATB que o governo de La Paz tomará "como referência para este preço base" a nova tarifa de venda à Argentina, embora existam outros fatores que influam nos preços de venda do gás boliviano ao Brasil. Argentina No final de junho, o presidente da Bolívia, Evo Morales, e da Argentina, Néstor Kirchner, concordaram em aumentar de US$3,3 para US$5 por milhão de BTU o preço do gás boliviano, o que representou uma alta de 56%. Bolívia e Brasil começaram a negociar um novo preço para o gás no dia 29 de junho, data a partir da qual as partes têm um prazo de 45 dias para chegarem a um acordo. Estourado este prazo, o contrato estabelece a criação de uma arbitragem internacional para decidir a questão. O ministro de Hidrocarbonetos boliviano, Andrés Soliz, disse na última segunda-feira que "esse prazo também pode ser ampliado". Exportações A Bolívia exporta ao Brasil cerca de 26 milhões de metros cúbicos de gás, um volume que as autoridades de Brasília desejavam aumentar até a nacionalização dos hidrocarbonetos, em maio passado, que colocou contra a parede a Petrobras, a principal investidora no setor petroleiro boliviano. O acordo assinado por Morales e Kirchner fixa em 7,7 milhões de metros cúbicos o volume de gás que a Bolívia enviará até o fim de ano à Argentina, e estabelece uma fórmula para ajustar a tarifa até a conclusão do Gasoduto do Nordeste Argentino, um projeto que possibilitará o envio de até 27,7 milhões de metros cúbicos diários de gás natural. Empréstimo Enquanto a Petrobras discute a sua situação na Bolívia, o maior banco de fomento da América Latina, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), iniciou negociações com o governo boliviano para a concessão de financiamentos que permitam à Bolívia importar produtos brasileiros. A mando do Palácio do Planalto, uma missão do BNDES esteve na sexta-feira em La Paz para apresentar as modalidades de financiamentos disponíveis na instituição. Foi o primeiro contato e espera agora o retorno dos bolivianos.