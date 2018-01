Bolívia entra no Mercosul e Equador pode ser o próximo Mesmo dividido por disputas internas entre os quatro sócios originais (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e com dificuldades para incorporar seu novo integrante, a Venezuela, o Mercosul decidiu levar adiante sua agenda expansionista e aprovou na sexta-feira, por consenso, o pedido de inclusão da Bolívia. A solicitação já havia sido apresentada no sábado passado pelo presidente boliviano, Evo Morales, a Luiz Inácio Lula da Silva. Nos próximos meses, o Mercosul deverá avaliar pedido similar que o presidente eleito do Equador, Rafael Correa, prometeu a Lula formalizar depois de sua posse. Essas decisões foram tomadas na sexta durante a 31ª Reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC), instância do Mercosul que agrega os chanceleres e ministros de Economia. A discussão deu-se num momento em que os chanceleres dos quatro sócios originais do Mercosul mostravam-se ainda engasgados com a declaração feita pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez, durante a reunião de cúpula da Comunidade Sul-americana de Nações (Casa), em Cochabamba (Bolívia), no sábado. Na ocasião, Chávez afirmara que o Mercosul "não serve para nada", defendeu que a integração da região precisava de um "viagra político" e, por fim, conclamou seus colegas: "Enterremos nossos mortos, irmãos!" Diante dessa posição embaraçosa, Amorim arriscou uma curiosa interpretação do apelo feito por Chávez. Na abertura da reunião do CMC, afirmou que o governo brasileiro o avaliara como "o desejo de fazer avançar o Mercosul", com respeito às conquistas realizadas e "sem acomodação nem conformismo na busca de mais integração". Um dos principais negociadores argentinos concordou com Amorim. Ao Estado, ele avaliou a frase de Chávez como mais um de seus gestos histriônicos, mas com a "boa intenção de impulsionar" o Mercosul. Bolívia e Equador Apesar do consenso dos chanceleres, o possível ingresso pleno da Bolívia e do Equador preocupa os chamados sócios menores do Mercosul. Paraguai e Uruguai queixaram-se novamente na reunião do Conselho do Mercado Comum das dificuldades de seus produtos terem acesso livre aos mercados brasileiro e argentino e também dos prejuízos acumulados pelo fato de contarem com menor grau de desenvolvimento econômico. A rigor, duas economias pequenas a mais no Mercosul significaria a divisão por quatro dos esforços minguados dos sócios maiores para diminuir as assimetrias econômicas. "Deveríamos aprofundar o Mercosul em vez de trabalhar pela sua expansão. Temos ainda uma agenda interna muito complicada para lidar", reclamou um dos principais negociadores paraguaios ao Estado.