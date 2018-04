Bolívia: lucro da Petrobras cai para um quarto do total de 2005 Os lucros da Petrobras na Bolívia em 2006 caíram para US$ 27 milhões, aproximadamente um quarto do total de US$ 107 milhões de 2005, devido a reformas como a nacionalização do setor, segundo o relatório de gestão distribuído na terça-feira, 17, pela empresa. No documento enviado à Efe, o presidente da filial boliviana da Petrobras, José Fernando de Freitas, sustenta que "as mudanças profundas no cenário da indústria dos hidrocarbonetos marcaram os resultados da gestão" na Bolívia. "A tendência que vinha sendo registrada nos resultados da companhia nos últimos anos foi sensivelmente afetada, principalmente pela conjuntura político-econômica do país, além dos fatores externos imprevisíveis", informou. Freitas afirmou ainda que, "como produto da mudança no regime dos hidrocarbonetos no país, houve um aumento dos custos que prejudicou os resultados" de 2006. No entanto, ele destacou que a situação foi compensada pelos altos preços dos hidrocarbonetos na gestão anterior. Assim, a receita bruta em 2006 foi de US$ 1,331 milhão, 13% acima de 2005. Em maio de 2006, o presidente boliviano, Evo Morales, decretou a nacionalização dos hidrocarbonetos e fixou um tributo adicional de 32% sobre a produção da Petrobras, da hispano-argentina Repsol YPF e da franco-belga Total. A norma também obrigou a empresa a assinar novos contratos de operação que ainda não entraram em vigor por causa dos erros cometidos pelo governo em sua tramitação. Segundo o documento da Petrobras, o tributo especial fixado na nacionalização representou um custo de US$ 99 milhões. O pagamento do imposto direto sobre hidrocarbonetos (IDH) custou US$ 69 milhões adicionais. A saída da empresa da distribuição dos hidrocarbonetos no atacado, outra medida da nacionalização, reduziu a receita em US$ 100 milhões. O relatório diz que, em 2006, a Petrobras e seus sócios investiram US$ 56,8 milhões. A empresa contratou bens e serviços num valor total de US$ 100 milhões, e pagou US$ 730 milhões em impostos e royalties. Os salários e benefícios dos empregados somaram US$ 28 milhões. A empresa investiu ainda US$ 3,1 milhões em projetos sociais nos departamentos de Tarija, Santa Cruz e Cochabamba.