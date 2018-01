Bolívia nega que presidente da YPFB tenha se demitido O governo boliviano negou a suposta renúncia do presidente da empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz, anunciada no sábado pelo jornal local La Prensa. Tal como revela neste domingo a Agência Boliviana de Informação (ABI, estatal), em entrevista coletiva realizada sábado à noite no Palácio de Governo, em La Paz, o ministro de Hidrocarbonetos, Carlos Villegas, confirmou que Ortiz "nunca apresentou sua renúncia" à Presidência da YPFB. Villegas relatou que no final do sábado Ortiz se reuniu com o presidente boliviano, Evo Morales, e o vice-presidente, Álvaro García Linera, negando que tivesse enviado uma carta ao presidente para anunciar sua demissão. O jornal La Prensa publicou no sábado uma carta enviada supostamente pelo presidente de YPFB a Morales para comunicar sua renúncia "por falta de apoio a sua gestão". O presidente boliviano declarou aos jornalistas, na sexta-feira à noite, que desconhecia a decisão de Ortiz e que tinha previsto um encontro com ele no sábado. "Na reunião foi confirmado que não houve renúncia do titular da YPFB, conversamos e reitero que não houve nunca uma renúncia", confirmou no sábado à noite o ministro de Hidrocarbonetos. Na entrevista coletiva posterior ao encontro, Villegas explicou, além disso, que a partir de 1º de janeiro de 2007 a estatal YPFB assumirá o monopólio da comercialização dos recursos energéticos do país, dentro do âmbito da nacionalização dos hidrocarbonetos decretada por Morales em maio. Acrescentou que a Superintendência de Hidrocarbonetos vai desaparecer, mas se criará outro órgão que adotará tarefas idênticas de "regulamento e supervisão" do setor.