Bolívia negocia transferência de refinarias da Petrobras O governo boliviano iniciou na terça-feira negociações para conseguir a transferência do controle de duas refinarias que estão atualmente sob comando da Petrobras, informou o ministro de Hidrocarbonetos do país, Carlos Villegas. Segundo o ministro, a decisão do governo do presidente Evo Morales é comprar 50% mais uma ação de um pacote acionário que tem a Petrobras nas refinarias de Valle Hermoso e Palmasola, localizadas nos departamentos de Cochabamba e Santa Cruz. "O governo do Brasil aceita e decidiu retomar (em janeiro) a negociação para a compra da porcentagem acertada em cada uma das duas refinarias... queremos saber exatamente que valor têm as refinarias e isso nos permitiria definir o montante que a Bolívia teria que pagar para comprar os 50 por cento mais um", esclareceu. Villegas informou ainda que seu colega brasileiro, o ministro de Minas e Energia Silas Rondeau, confirmou na segunda-feira em Brasília à missão boliviana que o "Brasil cancelou definitivamente a possibilidade de recorrer à arbitragem internacional (sobre o novo preço do gás boliviano)." Segundo Villegas, Rondeau se comprometeu a criar um clima de negociações melhor na próxima rodada para se atingir um acordo satisfatório para o aumento do preço do gás exportado para o Brasil. A Bolívia reiniciou na segunda-feira as negociações com o Brasil para fixar novo valor para o gás que exporta para São Paulo, pelo qual quer definir um preço de 5 dólares por milhão de unidades térmicas britânicas (BTU). A Petrobras paga atualmente 4 dólares por milhão de BTU. Esse preço representa um aumento de 25 por cento sobre os valores pagos pelo Brasil para o gás transportado por gasoduto que parte de Santa Cruz de la Sierra e se equipararia ao valor acertado recentemente com a Argentina. Villegas, em sua visita na segunda-feira à Brasília, disse que a negociação para um acordo com o Brasil tem um prazo de 120 dias que vence em 12 de abril, mas esclareceu que "não há prazos finais, nos interessa mais o resultado que os prazos". As estatais YPFB e Petrobras estão negociando desde meados de 2006, mas sem avanços, o pedido da Bolívia de elevação dos preços do gás. Em seu retorno do Brasil, o ministro boliviano disse ainda que seu país quer aumentar para 5 dólares por BTU o gás exportado para Cuiabá, que alimenta uma usina térmica e o mercado de gás veicular. Ele explicou que o gás é vendido por 1,09 dólar por BTU. O volume diário remetido a Cuiabá é de 1,2 milhão de metros cúbicos diários. "No contexto da nacionalização esse tipo de preço deve ser cancelado definitivamente. Esta posição foi comunicada ao ministro Silas Rondeau. Na quinta-feira haverá uma reunião em Santa Cruz com participação das empresas Shell, Prisma e Repsol ", acrescentou.