Bolívia notifica Brasil sobre foco de febre aftosa O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Gabriel Alves Maciel, informou que a Bolívia comunicou ao Brasil a ocorrência de um foco de febre aftosa no rebanho local. O anúncio oficial foi recebido nesta segunda-feira pela secretaria. De acordo com autoridades bolivianas, o caso, o primeiro em três anos e meio, foi diagnosticado no leste do país. Para evitar a disseminação da doença, a Bolívia suspendeu as exportações de carnes e laticínios. A febre aftosa é uma doença contagiosa, causada por vírus de rápida multiplicação. A moléstia ataca animais de casco dividido, como caprinos, ovinos, bubalinos, suínos e, principalmente bovinos. Os animais doentes têm feridas na boca, nas tetas e entre as unhas. Eles costumam se separar dos animais sadios, babam, não comem e não bebem. A febre aftosa é transmitida por animais ou materiais infectados, veículos, equipamentos e pessoas que tiveram contato com o vírus. No Brasil, os últimos focos foram diagnosticados no fim de 2005 em Mato Grosso do Sul e no Paraná.