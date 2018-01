Bolívia obtém crédito para corredor de exportação ao Brasil O governo da Bolívia começa no próximo ano a construção da estrada La Paz-Pando, que fará a ligação com os corredores de exportação para o Brasil. O país andino obteve crédito de US$ 120 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), informou nesta quarta-feira o Ministério de Obras Públicas. O governo boliviano conseguiu ainda US$ 42 milhões da Corporação Andina de Fomento (CAF) para asfaltar um trecho de 86 quilômetros da rodovia Riberalta-Guayaramerín, que também liga a Bolívia ao Brasil. Os US$ 120 milhões do BID serão usados no trecho Santa Bárbara-Rurrenabaque, de 223 quilômetros, informou o ministério. Além disso, o governo boliviano deverá obter de outros organismos de crédito cerca de US$ 300 milhões para o trecho Rurrenabaque-Riberalta, de 516 quilômetros. "A integração até o leste boliviano será uma realidade para que funcionem os corredores de exportação para o Brasil", disse o presidente da Bolívia, Evo Morales, ao ser informado sobre a aprovação dos créditos. Também está sendo discutida com o governo do Chile a recuperação da via férrea Arica-La Paz, de 420 quilômetros.