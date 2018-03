Bolívia quer aumentar em 6 vezes imposto sobre mineração O governo boliviano pretende aumentar a tributação do setor de mineração em mais de 500% (seis vezes mais) em 2007, segundo afirmou o ministro do setor, Guillermo Dalence, ao jornal La Razón. Segundo Dalence, a cada dia que passa o país perde mais dinheiro. De acordo com ele, em 2006 as exportações do setor somaram US$ 1 bilhão, do qual apenas US$ 45 milhões foram convertidos em impostos. "Essa é uma quantidade irrisória em se tratando de recursos não renováveis, e, em conseqüência disso, se no ano de 2007 voltarmos a exportar US$ 1 bilhão em mineração, a parte do Estado terá que ser de pelo menos US$ 300 milhões (566% a mais). Para isso, temos que modificar o sistema tributário", afirmou. O ministro acrescentou que o Estado quer ter maior controle sobre a comercialização de minerais, já que não se tem um registro total e exato de quanto mineral o país produz e exporta.