Bolívia quer elevar impostos de mineradoras, diz jornal A Bolívia planeja elevar em seis vezes os impostos que as mineradoras no país pagam, dentro de uma série de anúncios que realizará nas próximas semanas, informou no domingo um jornal local, citando o ministro da Mineração. O ministro Guillermo Dalence foi citado pelo diário La Razón dizendo que o governo esquerdista do presidente Evo Morales recebeu US$ 45 milhões em impostos pelas exportações minerais em 2006, que chegaram a US$ 1 bilhão. "É uma quantia irrisória tratando-se de recursos não renováveis. Em conseqüência, se no ano de 2007 voltarmos a exportar US$ 1 bilhão em minerais, a parte para o Estado tem que ser de pelo menos US$ 300 milhões", disse Dalence. "A mudança do sistema tributário tem que apontar para isso", acrescentou.