Bolívia quer integração para usinas no Madeira, diz chanceler A Bolívia não se opõe à decisão do Brasil de construir duas grandes hidrelétricas no rio Madeira (RO), e acha que suas preocupações ambientais poderiam ser resolvidas com um tratado energético binacional, disse na terça-feira o chanceler boliviano David Choquehuanca. Em relatório ao Senado, Choquehuanca disse que o governo de Evo Morales considera possível equilibrar políticas ecológicas e o uso de grandes recursos hídricos, embora tenha insistido que o Brasil ainda não completou os estudos de impacto e benefícios das futuras represas de Jirau e Santo Antônio. A Bolívia, segundo o ministro, "tem de tomar uma decisão defendendo a vida e o desenvolvimento do norte amazônico". Um relatório brasileiro indica que as duas represas inundariam cerca de 500 quilômetros quadrados de selva, parte deles bem perto da fronteira com a Bolívia. "Ao pensar em tratado de integração energética não estamos descartando (as represas), não estamos nos opondo, sabemos que o Brasil soberanamente pode construí-las, como nós na Bolívia. Só manifestamos que há risco, impactos não só no Brasil, mas também na Bolívia e no Peru", afirmou. Choquehuanca admitiu que as usinas no Madeira, com capacidade conjunta de 6.450 megawatts, seriam essenciais para o plano brasileiro de ampliar sua capacidade geradora de 83.000 megawatts, em 2002, para 104.000 megawatts até 2012. "Conhecemos a crescente necessidade de energia no Brasil. Isso obriga a projetos urgentes", afirmou, lembrando que a capacidade geradora da Bolívia é de apenas 700 megawatts. Ele afirmou que há três décadas, quando foram dados os primeiros passos do projeto das represas Jirau e Santo Antônio, a Bolívia e o Brasil identificaram também a possibilidade de levantar barragens binacionais em Cachuela Esperanza e Abunã, no trecho do Madeira que serve de fronteira. Um tratado boliviano-brasileiro poderia permitir o desenvolvimento hidrelétrico de todo o Madeira de forma compatível com o meio ambiente, e ao mesmo tempo seria capaz de gerar energia para ser exportada para terceiros mercados, acrescentou o ministro. O Madeira, principal rio de Rondônia e um dos maiores afluentes da margem direita do Amazonas, recolhe quase todas as águas da metade norte da Bolívia. NÃO A UMA ITAIPU Choquehuanca confirmou que equipes técnicas dos dois países se reunirão na próxima semana no Brasil para analisar os estudos realizados até agora para Jirau e Santo Antônio. "Queremos estar seguros das consequências. Precisamos conhecer, por exemplo, as consequências de Itaipu, porque o Paraguai tem muitos problemas de energia, tendo a maior hidrelétrica do mundo não pôde resolver esse problema de energia", disse. "Que não tenhamos o mesmo, dito com todo respeito, que os paraguaios, que não se beneficiaram de Itaipu", acrescentou na audiência o senador Tito Hoz de Vila, da oposição direitista. A hidrelétrica de Itaipu, na fronteira do Paraná com o Paraguai, tem capacidade de 12.600 megawatts, quase toda voltada para o mercado brasileiro. "Levamos todos esses elementos em conta para o caso de um acordo energético com o Brasil. Tenta-se levar energia para os grandes centros industriais, está bem, precisam de energia, mas não tem de ser para que os ricos fiquem mais ricos, também é preciso pensar nos povoadores", disse Choquehuanca. "Não estamos nos opondo às represas, o que queremos é estar informados das consequências, não só o impacto ecológico, mas também a geração de recursos econômicos, do desenvolvimento, e não somente baratear (a eletricidade), mas também a possibilidade de exportá-la para outros lugares." (Por Carlos Alberto Quiroga)