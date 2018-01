Bolívia quer reajustar preço do gás vendido para o Brasil A Bolívia espera elevar o preço do gás natural vendido para o Brasil para US$ 5,00 por milhão de BTU, afirmou o ministro boliviano de Hidrocarbonetos, Carlos Villegas, nesta segunda-feira. A declaração foi feita antes do encontro de Villegas com Silas Rondeau, ministro de Energia do Brasil. Atualmente, o gás é vendido para a maioria das localidades brasileiras por US$ 3,76 por milhão de BTU. Mas Villegas argumenta que em alguns locais, especialmente no estado de Mato Grosso, o gás boliviano é vendido por companhias como Shell e Prisma por até US$ 1,09 por BTU. "Não podemos permitir que os gás seja exportado a US$ 1,09", disse o boliviano. Também hoje, Villegas declarou que a Bolívia espera aumentar para 30 milhões de pés cúbicos diários, dos atuais 26 milhões, as vendas de gás para o Brasil. Villegas está em Brasília, com uma delegação de seis representantes bolivianos de alto escalão, para discutir com seus pares brasileiros a questão do gás e uma possível expansão dos investimentos brasileiros na Bolívia. As informações são da Dow Jones.