Bolívia retoma fornecimento de gás ao Brasil A Bolívia suspendeu o corte de fornecimento de gás ao Brasil, informou neste sábado, 21, o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, após conversar com seu contraparte boliviano, Carlos Villegas. A expectativa é que o fluxo de gás, que começou a aumentar gradativamente neste sábado, esteja normalizado no domingo. "O ministro Villegas foi muito rápido no atendimento ao Brasil", comentou Rondeau por intermédio de sua assessoria de imprensa. O fornecimento de gás ao Brasil foi reduzido por causa de conflitos entre as populações nas províncias de Gran Chaco e O´Connor, no Sul da Bolívia. Elas disputam a área de Chimeo, que arrecada US$ 10 milhões em royalties sobre a produção de petróleo e gás. Por causa da tensão na região, houve uma redução de 7% no volume de gás fornecido ao Brasil, que deixou de receber 1,8 milhão de metros cúbicos por dia. Desse corte, a maior parte - 1,2 milhão de metros cúbicos - iam para uma usina térmica de Cuiabá e os outros 600 mil de metros cúbicos para a paulista Comgás. A redução no fornecimento, porém, não chegou a ser sentida pelo consumidor porque a usina térmica tinha reservas de gás para quatro dias. Na sexta-feira, Silas Rondeau chegou a detalhar um plano de contingenciamento do gás, que poderia ser acionado caso a crise se prolongasse além da quinta-feira. Texto alterado às 17h29 para correção de informações.