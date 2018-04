Bolívia terá de importar combustível A queda da produção de gás na Bolívia fará com que o país, considerado uma potência nesse setor na América do Sul, tenha de importar diesel, gasolina e gás liquefeito de petróleo (GLP) para seu consumo interno. Segundo analistas de mercado, essa situação é consequência da instabilidade para investimentos no país, reflexo do processo de nacionalização na área de hidrocarbonetos iniciado em 2006 pelo presidente Evo Morales. O governo, porém, insiste que as importações são circunstanciais e estão ligadas à redução da demanda brasileira por gás natural, pois ambas operações estão relacionadas.