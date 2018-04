Bolsa: 10 setores têm queda no valor de mercado O desempenho dos 12 setores de atividades selecionados pela Bovespa refletiu, em julho, o comportamento negativo apresentado pelos mercados financeiros no Brasil e no mundo. Esse comportamento decorre, principalmente, da crise de desconfiança nos procedimentos contábeis de grandes corporações nos Estados Unidos e das incertezas quanto à sucessão presidencial no Brasil e os rumos futuros da economia. Segundo estudo da Bovespa sobre capitalização bursátil (capitalização das empresas negociadas em bolsa), dos 12 segmentos selecionados, 10 apresentaram queda no valor de mercado em julho, na comparação com junho. Os setores de mineração e o de papel e celulose foram os únicos a apresentar crescimento no valor da capitalização bursátil em julho. O de mineração evoluiu 5,9%, para R$ 33,893 bilhões. Já o segundo apresentou ganho de 2,1% e atingiu R$ 14,561 bilhões. Esse comportamento positivo pode ser creditado ao peso das exportações na receita desses setores, aliado à significativa valorização do dólar no mês (20,5%). O setor de química e petroquímica, representado principalmente pela Petrobrás, foi o que sofreu maior impacto negativo em julho. A capitalização bursátil do segmento apresentou queda de 13,23% em seu valor de mercado, para R$ 57,731 bilhões. A queda da Petrobrás está relacionada, em parte, à confirmação da compra da empresa argentina Perez Companc, que, embora possa trazer ganhos para a empresa no futuro, no curto prazo é considerada uma operação de risco. O setor de energia elétrica, por sua vez, continua refletindo a queda do consumo de energia e seu alto endividamento em dólar, o que se agravou com a valorização da moeda norte-americana. A capitalização das elétricas caiu 12,63% e ficou em R$ 45,274 bilhões. Setor financeiro tem queda de 10% O setor financeiro fechou julho com valor de mercado de R$ 76,061 bilhões, o que significa queda de 10,33% em relação a junho. O segmento, que já vinha sofrendo com as altas taxas de juros, o aumento da inadimplência, a diminuição do crédito e o risco político, teve seu desempenho agravado pelo temor de que o futuro governo não honre o pagamento dos títulos públicos. Os bancos são detentores de grande quantidade de papéis do governo. O setor de comércio, com queda de 8,28% em seu valor de mercado em julho, para R$ 10,569 bilhões, continuou refletindo a manutenção das taxas de juros em nível elevado, o desaquecimento da economia e a queda da renda real da população, fatores que também responderam pelo fraco desempenho do setor de alimentos, bebidas e fumo, do segmento têxtil e vestuário e do setor de eletroeletrônicos, todos dependentes de crédito ao consumidor, emprego e nível das taxas de juros. O setor de metalurgia, apesar do crescimento em seu valor de mercado no ano, apresentou retração de 4,43% em julho, para R$ 15,220 bilhões. O comportamento do setor, representado principalmente pelo recuo das ações de Usiminas e da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), refletiu a possibilidade de queda nos resultados das companhias diante da retração dos setores automobilístico e de bens de consumo duráveis, que são clientes das empresas. O setor também sentiu o impacto da desvalorização cambial sobre os custos de produção. No caso específico da CSN, recaíram dúvidas sobre a conclusão da operação de joint venture com a Grupo Corus, devido às incertezas no cenário econômico nacional.